Актер Данила Козловский и модель Ольга Зуева впервые станут родителями

Об этом СМИ рассказали знакомые пары.

Актер Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева в скором времени впервые станут родителями. Об этом "СтарХиту" рассказали в окружении пары.

Знакомые пары рассказали СМИ, что будущие родители уже присматривают вещи для ребенка. Ольга долгое время скрывала своё положение за объемными вещами, но на последних съемках у нее был уже довольно большой живот.

Радостную новость пара, пытаясь сохранить ее в тайне, сообщила даже не всем близким. Например, брат актера Егор заявил, что не в курсе данной информации.

Данила Козловский покажет свою версию "Чернобыля".