Данила Козловский и Александр Петров сыграют в сериале Тодоровского "Надвое"

Актеры впервые встретятся в одном проекте.

Два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петеров впервые сыграют в одном проекте. Они появятся в сериале Валерия Тодоровского "Надвое". Съемки начались 1 апреля в Москве.

"Надвое" – это история о двух лучших друзьях и коллегах Косте (Данила Козловский) и Сане (Александр Петров). Их жизнь меняется после командировки в Петербург, где друзья знакомятся с двумя девушками. Это мимолетное знакомство полностью меняет их судьбы.

Главные женские роли исполнят Елизавета Базыкина и Ирина Старшенбаум. Продюсерами проекта выступили режиссер Валерий Тодоровский, а также Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

Премьера состоится на телеканале "Россия-1" и онлайн-сервисе more.tv.

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Фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"