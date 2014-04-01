Путина назвали самым привлекательным из известных мужчин России

За президентом страны следует Дмитрий Нагиев.

Большинство россиян назвали Владимира Путина самым привлекательным в списке известных мужчин России. Так ответили 18% опрошенных, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Вторым после главы государства стал шоумен Дмитрий Нагиев. Его назвали самым привлекательным 3% респондентов. Далее следуют актеры Данила Козловский и Константин Хабенский, за них проголосовали 2% опрошенных женщин.

Интересно, что за год популярность Нагиева и Хабенского выросла, а Козловского, наоборот, немного снизилась.

Также в списке самых привлекательных мужчин России оказались актеры Александр Петров, Павел Прилучный и Сергей Безруков. Кроме того, россияне выделили политиков Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, певцов Егора Крида, Сергея Лазарева и Алексея Воробьева, а также телеведущего Ивана Урганта.

Ранее мы писали, что Петербург оказался на втором месте в списке самых фотографируемых городов мира.

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