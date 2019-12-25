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Даниил Шамкин проведет сезон в Калининграде
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Даниил Шамкин проведет сезон в Калининграде

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Полузащитник перейдет в команду на правах аренды до конца сезона.

В среду, 21 июля, пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о переходе игрока Даниила Шамкина в клуб "Балтика" в Калининграде до конца сезона на правах аренды. 

Сине-бело-голубые желают Даниилу Шамкину успехов на футбольном поле и за его пределами! 

указано в сообщении

Нападающий "Зенита-2" дебютировал на профессиональном уровне в 2019 году в матче первенства ФНЛ против "Шинника". В составе "Зенита" начал выступать в 2020 году в домашнем матче 22 тура чемпионата России против "Урала" – вышел на замену на 74-й минуте. Всего за карьеру забил пять мячей и сыграл 33 игры.

Ранее мы писали, что Эмануэль Маммана проведет сезон в "Сочи".

Фото: пресс-служба "Зенит"

Теги: даниил шамкин, калининград, петербург, фк зенит
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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