Даниил Шамкин проведет сезон в Калининграде

Полузащитник перейдет в команду на правах аренды до конца сезона.

В среду, 21 июля, пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о переходе игрока Даниила Шамкина в клуб "Балтика" в Калининграде до конца сезона на правах аренды.

Сине-бело-голубые желают Даниилу Шамкину успехов на футбольном поле и за его пределами! указано в сообщении

Нападающий "Зенита-2" дебютировал на профессиональном уровне в 2019 году в матче первенства ФНЛ против "Шинника". В составе "Зенита" начал выступать в 2020 году в домашнем матче 22 тура чемпионата России против "Урала" – вышел на замену на 74-й минуте. Всего за карьеру забил пять мячей и сыграл 33 игры.

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Фото: пресс-служба "Зенит"