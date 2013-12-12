Дана Борисова рассказала, как помогла поймать потенциальных мошенников в Пулково

Телеведущая Дана Борисова вызывала полицию в Пулково. Она утверждает, что двое граждан обворовывали граждан. О своем поступке женщина рассказала подписчикам в Instagram.
По словам Борисовой, неизвестные просили у нее деньги, чтобы купить билет до Ханты-Мансийска. Затем они подходили и к другим людям, в том числе пожилым. Полицейские проверяли документы у подозреваемых. Телеведущая дала показания как свидетель, после чего села на свой рейс.
Отметим, что вина людей, которые попали на видео Даны Борисовой, пока не доказана.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные попытались ослепить экипаж самолета, который шел на посадку в Пулково.
Видео: Instagram / @danaborisova_official
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