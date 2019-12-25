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Один из затворов дамбы закроют с 17 марта до конца мая 2021 года
Сегодня, 11:46
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nadezhda_sib

Один из затворов дамбы закроют с 17 марта до конца мая 2021 года

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Движение автомобилей будет осуществляться в штатном режиме.

С 17 по 26 марта Дирекция комплекса защитных сооружений закроет затвор судопропускного сооружения С-2. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

В этот период специалисты проведут ежегодное регламентное обслуживание и ремонт гидромеханического оборудования, машин и механизмов. Работы являются плановыми и согласованы со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

На движении автомобильного транспорта ремонт не скажется. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы. 

Фото: Piter.TV

Теги: дамба, кзс, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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