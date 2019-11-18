Дамба утонула в тумане. Водителям приходится тормозить

Дирекция комплекса защитных сооружений призвала быть осторожными.

Обещанный в выходные туман опустился в понедельник на Петербург. Видимость в некоторых районах города была такой плохой из-за мутной завесы, что автомобилистам пришлось значительно сбавлять скорость во избежание опасных ситуаций.

Особенно сильный туман опустился сегодня на дамбу. Официальная страничка комплекса защитных сооружений в Instagram опубликовала кадры с пропадающими в тумане автомобилями и призвала водителей быть предельно осторожными.

В соцсетях петербуржцы и гости также делились атмосферными снимками. Судя по кадрам, в туман утром опускались разные районы города.

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Видео: dambaspb_kzs / Instagram; Ванька Михайлов / ВКонтакте, скрин Лахта Центр / YouTube