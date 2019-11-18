Мороз дойдет до Урала и немного до ЦФО.

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории страны. Об этом сообщила "Российской газете" Людмила Паршина. На этой неделе аномальные холода ожидают жителей севера европейской территории России и Урала.

В Архангельске и Коми температура ночью может опуститься до минус 21 градуса по Цельсию. Дневная останется на отметке в минус 12, что ниже нормы на семь градусов. На Урале стоит ждать похолодания до минус 29 градусов ночью и минус 21 градус днем. В южной части Западной Сибири россиян ждет мороз в минус 22 градуса, на севере Иркутска - ночью до минус 40.

Сильные осадки выпадут в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. В Центральном регионе страны ночами ожидается холод до минус 8, но дни до воскресенья будут около 0 градусов. На Дальнем Востоке к середине нежели незначительно потеплеет, но после морозы вернутся.

Ранее Piter.tv писал о том, что МЧС Ленобласти предупредило о надвигающемся на регион тумане.

