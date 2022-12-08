Дальневосточную ипотеку продлили до конца 2030 года

Михаил Мишустин рассказал о выполнении поручения российского президента.

Российское правительство приняло решение продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки. Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания членов кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что ранее соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном мероприятии Восточного экономического форума. Политик подчеркнул эффективность и востребованность этой программы у жителей региона.

Правительство реализует широкий комплекс мер, чтобы создать для людей все условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке. И конечно, самое главное для них – обеспечение хорошим жильем. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что на реализацию государственной программы в 2023–2025 годах властями страны предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 миллиардов рублей будет выделено из бюджета уже в 2023-м году. На три года действия данного проекта пользователи получили более 55 тысяч кредитов, которые ушли на покупку или строительство жилья при ставке в 2%. Благодаря расширению программы, кроме молодых семей, родителей-одиночек и других, получить дальневосточную ипотеку теперь могут медицинские работники и педагоги независимо от возраста и семейного положения в том случае, если они проработали не менее пяти лет в регионе.

Мишустин сообщил о планах создания наднационального налогового комитета РФ и Белоруссии.

Фото и видео: Правительство России