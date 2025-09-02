200 тыс. семей с жильем: 1 трлн рублей привлекла в строительство дальневосточная ипотека

1 трлн рублей – такой объем льготных кредитов выдали под 2% годовых по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека". Президентская программа позволила 200 тыс. семей обзавестись жильем на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Программа реализуется по поручению Владимира Путина с 2019 года, на данный момент ее продлили до 2030 года. Условия остаются одними из самых "подъемных" в стране: ставка – от 2% годовых, срок – до 20 лет, максимальная сумма кредита – 9 млн рублей. По статистике, чаще всего госпредложением пользуются россияне в возрасте от 30 до 40 лет. В большинстве случаев жилплощадь покупают в новостройках или готовых домах.

Одним из важных эффектов льготной ипотеки стало снижение темпов роста цен на жилье. Сработал закон спроса и предложения - средняя стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке сегодня ниже, чем в среднем по стране. Мы продолжаем расширять круг участников программы, работа по повышению доступности жилья на Дальнем Востоке будет продолжена. Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Кроме того, на Дальнем Востоке особенно заботятся об условиях жизни семей с детьми. При рождении третьего ребенка на погашение ипотеки выплачивается до 1 млн рублей, такую помощь получили уже более 5,2 тыс. семей.

Ранее экперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: пресс-служба ГК "DNS Девелопмент"