Дайвер снял на видео потрясающе красивое видео соединения колец воздуха под водой

По интернету разлетелось красивое подводное видео.

По интернету разлетелось потрясающе красивое подводное видео с воздушными кольцами.

Сообщается, что данное видео было снято дайвером у берегов Австралии. Соединение воздушных колец под водой действительно потрясающее и завораживающее действие. Воздух в виде колец плавно извивается и вскоре соединяются в одно.

У опытных дайверов пускание колец в воде одно из любимых развлечений, потому что это действительно впечатляет своей красотой и нереальностью. По их словам сделать это очень просто: кончик языка высунуть и зажать его губами. Второе – резко произвести плевательное движение с перекрытием языком гортани, дабы воздуха выпустить малую порцию. При этом губы смыкаем, но не резко. И получаются воздушные кольца.

С такими кольцами очень любят играться и дельфины.

Видео: newsflare

Фото: свободные источники