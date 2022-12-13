Движение по тоннелю петербургской дамбы будет ограничено 13 и 14 февраля

Перекрывать участок каждый раз будут на 7-10 минут, а информация об ограничении будет высвечиваться на информационном табло.

С понедельника, 13 февраля, в тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы вводятся двухдневные ограничения движения. Дорожники будут выполнять ремонтно-восстановительные работы в транспортном отсеке Финской стороны на внешнем кольце. Информацию передаёт пресс-служба "Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений" (КЗС).

Таким образом, 13 и 14 февраля автомобилистам будет закрыт доступ к тоннелю во время нахождения в нём спецтехники. Перекрывать участок каждый раз будут на 7-10 минут, а информация об ограничении будет высвечиваться на информационном табло.

В КЗС призвали водителей обращать особое внимание на дорожные знаки, ограждения и разметку, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что Водоканал летом завершит реконструкцию водопроводной сети на проспекте Стачек.

Фото: КЗС