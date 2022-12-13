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Движение по тоннелю петербургской дамбы будет ограничено 13 и 14 февраля
Сегодня, 9:57
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Движение по тоннелю петербургской дамбы будет ограничено 13 и 14 февраля

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Перекрывать участок каждый раз будут на 7-10 минут, а информация об ограничении будет высвечиваться на информационном табло.

С понедельника, 13 февраля, в тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы вводятся двухдневные ограничения движения. Дорожники будут выполнять ремонтно-восстановительные работы в транспортном отсеке Финской стороны на внешнем кольце. Информацию передаёт пресс-служба "Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений" (КЗС).

Таким образом, 13 и 14 февраля автомобилистам будет закрыт доступ к тоннелю во время нахождения в нём спецтехники. Перекрывать участок каждый раз будут на 7-10 минут, а информация об ограничении будет высвечиваться на информационном табло.

В КЗС призвали водителей обращать особое внимание на дорожные знаки, ограждения и разметку, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что Водоканал летом завершит реконструкцию водопроводной сети на проспекте Стачек.

Фото: КЗС

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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