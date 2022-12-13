Водоканал летом завершит реконструкцию водопроводной сети на проспекте Стачек

На данный момент специалисты выполняют прокладку отечественных труб в двух параллельных траншеях.

Водоканал продолжает реконструкцию водопроводной сети диаметром 300-900 мм и протяженностью более 3,5 км на проспекте Стачек (на участке от улицы Трефолева до площади Стачек). Сегодня уже смонтировано 2,7 км сетей. Общая готовность объекта – более 80%.

На данный момент специалисты выполняют прокладку отечественных труб в двух параллельных траншеях: полиэтиленовые диаметром 450 мм и трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом диаметром 600 мм на участке от Промышленной улицы до площади Стачек.

До 17 февраля 2023 года действует ограничение движения транспорта:

- от площади Стачек до улицы Гладкова;

- от Промышленной улицы до пр. Стачек.

Завершить реконструкцию в полном объеме планируется летом 2023 года.

Фото: Водоканал