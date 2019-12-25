Дагестанца привлекут к ответственности за курение в самолете до Петербурга

Инцидент не повлиял на безопасность полета.

Одного из пассажиров рейса из Москвы в Петербург задержали в Пулково за курение на борту самолета. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, 29-летний житель Республики Дагестан устроился в туалете с сигаретой во время полета.

К счастью, на безопасность полета инцидент не повлиял. Мужчину доставили в дежурную часть полиции в аэропорту, составили в его отношении административный протокол. Курильщику грозит до 1500 рублей штрафа.

Тем временем, магазины "Петрович" и "Леруа Мерлен" не стали наказывать за продажу товаров в период ограничений.

Фото: Piter.TV