Магазины "Петрович" и "Леруа Мерлен" не стали наказывать за продажу товаров в период ограничений

Суд прекратил административные дела в отношении маркетов.

Пушкинский районный суд Петербурга прекратил производство по двум административным делам, возбужденным в отношении магазинов "Леруа Мерлен" и "Петрович". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что строймаркеты на Московском шоссе обвинили в продаже непродовольственных товаров в период ограничений по коронавирусу. Согласно этим требованиям, магазинам не разрешалось торговать вещами и товарами, не входящими в перечень первой необходимости. В торговых залах специалисты Управления регионального контроля комитета по промышленной политике обнаружили электротовары, сантехнику, стройматериалы, оснащенные ценниками и доступные для покупателей.

Представитель "Петровича" указал в объяснении, что продажа не самых необходимых непродовольственных товаров разрешена вместе с необходимыми. В "Леруа Мерлен" добавили, что компания реализовала Стандарты безопасной деятельности, поэтому в магазинах была разметка на полу и строгий контроль использования масок и перчаток.

Суд не усмотрел в деянии магазинов состава для продолжения дел.

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