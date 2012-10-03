Дачу Ридингера в Репино продали на торгах за 22 млн рублей

Начальная цена составляла 8,7 млн рублей.

Деревянную дачу купца Ивана Крючкова (Дачу Ридингера) в Репино продали на торгах. Объект является памятником регионального значения. Торги проводило АО "ДОМ.РФ".

Особняк располагается по адресу Приморское шоссе, 394, корпус 6, литера Л. Площадь объекта составляет около 430 кв. метров, к нему прилагается участок площадью 700 кв. метров. По информации "Делового Петербурга", в торгах принимали участие 9 претендентов. Победителем стал некий Геннадий Костерин. Он предложил за лот 22,1 млн рублей, когда его начальная цена составляла 8,7 млн рублей.

Здание дачи, построенное на рубеже XIX-XX веков, является одним из немногих сохранившихся примеров дореволюционной дачной застройки Репино. В 1930-х годах там размещался один из корпусов пансионата "Дачи Лотт". В советское время в здании базировался санаторий "Репино", а до 2015-го года там жили работники санатория. К 2017 году дом полностью расселили.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ручьях за 4 млн рублей тюменский застройщик купил участки.

Фото: администрация Петербурга