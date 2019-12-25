Дачу Гербиха в Сестрорецке выставили на аукцион за 52,5 млн рублей рублей

Общая площадь здания составляется 636,9 кв. метров, площадь земельного участка – 2235 квадратных метра.

Российский аукционный дом выставил на торги уникальный исторический особняк в Курортном районе Петербурга совместно с земельным участком. Это памятник "Дача А. К. Гербиха". Об этом сообщила пресс-служба РАД.

Общая площадь здания составляется 636,9 кв. метров, площадь земельного участка – 2235 квадратных метра. В 2017 году здание восстановили по оригинальным чертежам. Дом подключен к городским инженерным коммуникациям (газ, канализация, электричество, водопровод). В подвале дома запроектированы бассейн, сауна, места отдыха.

Начальная стоимость особняка – 52,5 миллиона рублей.

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Фото: пресс-служба РАД