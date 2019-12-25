Нежилое здание у "Дворца конгрессов" в Стрельне пустят с молотка

Начальная цена лота – 185 миллионов рублей.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу трехэтажное нежилое здание в Стрельне. Как рассказали в пресс-службе РАД, торги проведут по поручении компании "Балтийский лизинг".

Известно, что площадь здания №47А по Санкт-Петербургскому шоссе составляет 3,3 тысяч квадратных метров, рядом расположен земельный участок в один гектар. В транспортной доступности находятся развязка КАД и аэропорт "Пулково", со зданием соседствует "Дворец конгрессов", университет морского и речного флота имени Макарова, а также исторический район Сергиевская слобода и особая экономическая зона "Нойдорф".

В РАД отметили, что ранее здание занимало Мурманское морское пароходство, однако сейчас помещения свободны под любые коммерческие цели. Начальная цена лота – 185 млн рублей.

Также в Петербурге с аукциона продадут участок земли в Калининском районе.

Фото: Google-карты