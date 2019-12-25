В Петербурге с аукциона продадут участок земли в Калининском районе

Участок площадью 1,2 га находится на улице Руставели.

В Петербурге выставили на электронный аукцион земельный участок площадью 1,2 га на улице Руставели. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.рф.

Отмечается, что участок соседствует с районом жилой застройки, школой, детским садиком, поликлиникой, магазинами и автосервисом. Также рядом есть сад Жореса Алферова и Пискаревский парк и железнодорожная станция "Ручьи".

Известно, что торги состоятся 10 июля, заявки принимаются до 6 июля. Начальная цена лота – более 129 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV