Петербуржцев будут бесплатно тестировать на коронавирус в садоводствах

В первую очередь тех, кто мог быть подвержен риску заболевания.

С начала дачного сезона будут работать 35 медпунктов, в которых садоводы смогут сдать тест на коронавирус. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях .

Прежде всего речь идет о тех, кто находился в риске заражения. Тест будет бесплатным. В течение суток тест доставят в лабораторию, и в течение следующих трех суток будет получен ответ.

По поручению губернатора города будут построены еще 12 медпунктов в крупных садоводствах.

Ранее вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче.

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