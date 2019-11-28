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Петербуржцев будут бесплатно тестировать на коронавирус в садоводствах
Сегодня, 19:40
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Петербуржцев будут бесплатно тестировать на коронавирус в садоводствах

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В первую очередь тех, кто мог быть подвержен риску заболевания.

С начала дачного сезона будут работать 35 медпунктов, в которых садоводы смогут сдать тест на коронавирус. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях .

Прежде всего речь идет о тех, кто находился в риске заражения. Тест будет бесплатным. В течение суток тест доставят в лабораторию, и в течение следующих трех суток будет получен ответ. 

По поручению губернатора города будут построены еще 12 медпунктов в крупных садоводствах. 

Ранее вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче. 

Фото: pixabay.com 

Теги: дача, садовод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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