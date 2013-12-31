Дачник натравил свою собаку на обидчика в Набережных Челнах

Ее супруг лежал на дороге, у него была растерзана левая нога, на ней остались раны от клыков.

В дачном поселении "Виктория" в Набережных Челнах после конфликта натравил на мужчину своего бойцовского ротвейлера. Жена пострадавшего рассказала, что ее мужу "сделали операцию, у него были загноения, все серьезно", передает телеканал "360".

После драки хозяина собаки Виталий и пострадавшего Максима, Виталий начал угрожать мужчине. На следующий вечер произошло нападение собаки. По словам жены пострадавшего, она позвонила мужу, а он ответил: "Я лежу, меня собака дерет". Ее супруг лежал на дороге, у него была растерзана левая нога, на ней остались раны от клыков. Женщина добавила, что "не хватало кусков мяса, сухожилия были перегрызены. Четыре крупные раны и еще мелкие".

Жена пострадавшего утверждает, что угрозы продолжаются. Она написала заявление в полицию.

Ранее мужчина с топором силой отобрал заказ у курьера доставки еды. Ущерб оценили в 2 300 рублей.

Фото: phxere



