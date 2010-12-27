Решение об этом принял лично председатель КГИОП Сергей Макаров.

В пятницу, 2 ноября, стало из известно о том, что дача музыканта Шалька обрела статус регионального памятника. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Отмтеим, что решение об этом принял лично председатель КГИОП Сергей Макаров.

Дача Шалька является образцом жилой деревянной постройки начала XX века. Исторический облик дачи, а также ее историческое расположение, габариты и объемно-пространсственные решения и архитектурно-декоративное убранство сохранились со времен прошлого столетия сказано в сообщении

Отметим, что здание состоит из двух этажей и мансард.

На данный момент пользователем объекта является ФГБУ "Российская национальная библиотека".

Ранее мы сообщали о том, что набережную реки Карповки поэтапно благоустроят почти за 3 года

Фото:kgiop.gov.spb.ru