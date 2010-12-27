Набережную реки Карповки поэтапно благоустроят почти за 3 года

В итоге набережная станет площадкой для тихого отдыха и маломобильных граждан.

В пятницу, 2 ноября, в Петроградском районе прошло выездное совещание с участием вице-губернатора Игоря Албина по вопросу реализации "Концепции развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов". Об этом сообщили в аппарате.

На встрече в частности был поднят вопрос о создания пешеходной зоны вдоль набережной реки Карповки.

По итогам сегодняшнего объезда, с учетом поручений Александра Дмитриевича Беглова о наведении порядка на набережных, необходим подробный план мероприятий, чтобы мы понимали силы, средства, ответственных и сроки реализации задач. В течение 2018-2019 годов пройти по пути планирования и создания нового общественного пространства, первого этапа, и двигаться дальше отметили в пресс-службе

Так, в ходе встречи выявили два этапа благоустройства около реки. Первым делом планируется снести незаконный забор, заменив его решетками на окнах здания по улице Чапаева, 3. Затем необходимо расчистить стоянку катеров и отремонтировать фасады близлежащих домов. Эти работы планируют закончить до 1 сентября 2019 года.

По поручению вице-губернатора Игоря Албина до начала благоустроительных работ и демонтажа забора на нём разместят баннеры с информацией о результатах соцопроса граждан и визуализацией нового общественного пространства. Тем временем КГА, КРТИ, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, ГУП "Ленсвет" будут заниматься предпроектными и проектными работами по всей протяженности Карповки сообщают в ведомстве

А вторым этапом стоит благоустройство благоустройство набережной Карповки у Иоанновского монастыря. Здесь планируют завершить работы в 2022 году.

В итоге набережная станет площадкой для тихого отдыха и маломобильных граждан.

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Фото:gov.spb.ru