Дачу Елизаветы Макаровой в Комарово признали региональным памятником

Комитет по культуре и охране исторических памятников (КГИОП) Петербурга объявил о присвоении статуса регионального памятника даче Елизаветы Макаровой, находящейся в поселке Комарово по адресу улица Лейтенантов, 23/1.

Этот деревянный коттедж, построенный на прочном гранитном фундаменте в промежутке между 1907 и 1913 годами, является прекрасным образцом русской загородной архитектуры периода дореволюционного Петербурга.

Значительную ценность представляют сохранившиеся аутентичные декоративные элементы строения: изящная резьба по деревянным наличникам окон, искусно выполненные карнизы крыш, цветные витражи в окнах балкона и башенки, а также оригинальная отделка потолков и печей металлическими листами с рельефной поверхностью.

В послевоенные времена, начиная с 1945 года, имение перешло к ученому-химику Алексею Евграфовичу Фаворскому, герою социалистического труда. Позднее, с середины 1940-х годов, тут нередко проводил лето известный ученый-биолог Михаил Николаевич Римский-Корсаков, внесший весомый вклад в отечественную энтомологию и удостоенный звания заслуженного деятеля науки РСФСР.

