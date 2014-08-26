Дабл-дабл Димитриевича принес "Зениту" крупную победу в Петербурге

Петербуржцы разгромили гостей из Краснодара

Петербургский "Зенит" одержал крупную победу над "Локомотивом-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а ключевую роль в игре сыграл дабл-дабл Ненада Димитриевича. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 состоялся 17 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Арена".

Хозяева площадки уверенно переиграли команду из Краснодара со счетом 98:69. По итогам четвертей счет составил 28:14, 28:20, 19:18 и 23:17. Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Трент Фрейзер, набравший 25 очков. Андрей Шаманич записал на свой счет 18 очков, Андрей Мартюк набрал 17 очков, еще 12 очков команде принес Рэндольф. Разыгрывающий защитник "Зенита" Ненад Димитриевич оформил дабл-дабл. Он набрал 12 очков, отдал 11 результативных передач, сделал три подбора и допустил две потери. Коэффициент эффективности баскетболиста составил "+21".

Наивысший показатель эффективности в матче показал центровой "Зенита" Андрей Мартюк. В его активе 17 очков, восемь подборов, две передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности "+23". В составе "Локомотива-Кубань" самым результативным стал Всеволод Ищенко. Он набрал 13 очков, сделал пять подборов, отдал две передачи и совершил три перехвата. Его коэффициент эффективности составил "+27".

фото: пресс-служба Единой Лиги ВТБ