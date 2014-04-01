В Главном штабе Эрмитажа открыли инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых

Это собирательный образ утопического города, который художники задумывали как своеобразный памятник советской цивилизации.

В среду, 3 июля, в Петербурге открыли обновлённую инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых "Памятник исчезнувшей цивилизации". Её впервые продемонстрировали в 1999 году в Палермо. Это собирательный образ утопического города, который художники задумывали как своеобразный памятник советской цивилизации.

Выставка открыта в Белом зале Главного штаба Эрмитажа. Илья Иосифович Кабаков — советский и американский художник, представитель московского концептуализма. Он получил мировую известность в позднесоветский и постсоветский периоды благодаря инсталляциям, в которых исследовал чувство отчуждённости и скуки, характерное для советской повседневности.

В последние годы Кабаков работает вместе со своей супругой Эмилией. В 2008 году они были удостоены художественной премии императора Японии.

Ранее в Эрмитаже открылась выставка "Свадебные церемонии в России...".

Фото: hermitagemuseum.org