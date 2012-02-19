Выставка находится в Малой церкви Зимнего дворца. Она продлится до 30 марта 2025 года.

В Эрмитаже открылась выставка "Свадебные церемонии в России XIX – начала XX века. В Свете и при Дворе". Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Экспозиция посвящена свадебным церемониям. Выставка включает 50 экспонатов из фондов Эрмитажа, которые рассказывают о традициях праздника. Здесь представлены наряды, подарки, предметы приданого, иконы и другие атрибуты свадебных церемоний, которые много лет назад сопровождали молодых людей.



Выставка находится в Малой церкви Зимнего дворца. Она будет открыта до 30 марта 2025 года.

Ранее мы писали, что Эрмитаж может пересмотреть ценовую политику в связи с высокой посещаемостью.

Фото: Telegram / Пиотровский Online