DVA Group выкупил участок на Матисовом острове

Цена квартир на Матисовом острове сейчас составляет от 370 до 400 тыс. рублей за квадратный метр.

Девелоперская компания DVA Group стала владельцем участка земли площадью 0,2 гектара на пересечении Матисова переулка и набережной реки Пряжки. Это произошло после того, как земля была продана холдингом AAG Александра Завьялова. Пресс-служба холдинга объяснила продажу земли тем, что компания решила сосредоточиться на других проектах, пишет "Деловой Петербург".

Новый владелец планирует построить на участке жилой дом площадью около 8 тыс. кв.м. Этот проект в сегменте бизнес-класса планируется завершить в течение трех лет. Эксперты предполагают, что земля могла быть приобретена за сумму от 480 до 800 млн рублей. Общие инвестиции в строительство могут составить около полутора млрд рублей. Цена квартир на Матисовом острове сейчас составляет от 370 до 400 тыс. рублей за квадратный метр.

В прошлом году компания DVA Group приобрела участок рядом с деревней Кальтино Всеволожского района. Здесь планировалось построить 0,3 млн кв.м жилья. На участке площадью 61,3 гектара должны появиться два жилых квартала от четырех до восьми этажей, парковки, школы и детские сады. Общая площадь квартир составит более 300 тысяч кв. м, а встроенных и пристроенных помещений - более 15 тыс. кв. м. Реализация проекта займет семь-восемь лет.

Ранее мы сообщили о том, что Dogma купила земли в Петербурге и Ленобласти за 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)