DVA Group выкупил участок на Матисовом острове

Девелоперская компания DVA Group стала владельцем участка земли площадью 0,2 гектара на пересечении Матисова переулка и набережной реки Пряжки. Это произошло после того, как земля была продана холдингом AAG Александра Завьялова. Пресс-служба холдинга объяснила продажу земли тем, что компания решила сосредоточиться на других проектах, пишет "Деловой Петербург".
Новый владелец планирует построить на участке жилой дом площадью около 8 тыс. кв.м. Этот проект в сегменте бизнес-класса планируется завершить в течение трех лет. Эксперты предполагают, что земля могла быть приобретена за сумму от 480 до 800 млн рублей. Общие инвестиции в строительство могут составить около полутора млрд рублей. Цена квартир на Матисовом острове сейчас составляет от 370 до 400 тыс. рублей за квадратный метр.
В прошлом году компания DVA Group приобрела участок рядом с деревней Кальтино Всеволожского района. Здесь планировалось построить 0,3 млн кв.м жилья. На участке площадью 61,3 гектара должны появиться два жилых квартала от четырех до восьми этажей, парковки, школы и детские сады. Общая площадь квартир составит более 300 тысяч кв. м, а встроенных и пристроенных помещений - более 15 тыс. кв. м. Реализация проекта займет семь-восемь лет.
Ранее мы сообщили о том, что Dogma купила земли в Петербурге и Ленобласти за 1 млрд рублей.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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