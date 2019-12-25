Dogma купила земли в Петербурге и Ленобласти за 1 млрд рублей

Эксперты оценивают стоимость данной площадки как невысокую.

Краснодарская группа компаний Dogma приобрела 258 га на границе Пушкинского района Петербурга и Ленобласти за 1 млрд рублей. Об этом сообщает "Ъ-СПб". Согласно аукционной документации, в собственность организации перейдут 219,3 га в Виллозком сельском поселении Ленобласти и прилегающие 38,6 га в городе Пушкине. Ранее на этой территории располагался совхоз "Цветы".

Эксперты оценивают стоимость данной площадки как невысокую. За такую сумму в более качественных локациях Петербурга можно приобрести лишь 1 га земли.

Новый владелец планирует построить на приобретенной земле жилье, производственные площади формата light industrial, рекреационные и социальные объекты. Аналитики рынка оценивают возможные инвестиции в данный проект в сумму свыше 70 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)