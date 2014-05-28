В ДТП во Всеволожске с участием автобуса пострадали три человека

Травмы получили двое взрослых и ребенок.

Сегодня, 8 мая, во Всеволожске произошло жесткое ДТП. Столкнулись легковушка, грузовик и автобус с пассажирами. Сейчас следователи устанавливают причины аварии, в результате которой три человека получили травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что автомобильная авария случилась на Колтушском шоссе возле дома № 95. В результате столкновения двое и взрослых и четырехлетний ребенок пострадали. Сейчас все они находятся в больнице.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД перекроют две полосы движения до конца мая.

Фото: Piter.tv