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В ДТП во Всеволожске с участием автобуса пострадали три человека
Сегодня, 14:37
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kraratau27

В ДТП во Всеволожске с участием автобуса пострадали три человека

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Травмы получили двое взрослых и ребенок.

Сегодня, 8 мая, во Всеволожске произошло жесткое ДТП. Столкнулись легковушка, грузовик и автобус с пассажирами. Сейчас следователи устанавливают причины аварии, в результате которой три человека получили травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что автомобильная авария случилась на Колтушском шоссе возле дома № 95. В результате столкновения двое и взрослых и четырехлетний ребенок пострадали. Сейчас все они находятся в больнице. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД перекроют две полосы движения до конца мая. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, всеволожск, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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