В ДТП во Всеволожске с участием автобуса пострадали три человека

Сегодня, 8 мая, во Всеволожске произошло жесткое ДТП. Столкнулись легковушка, грузовик и автобус с пассажирами. Сейчас следователи устанавливают причины аварии, в результате которой три человека получили травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что автомобильная авария случилась на Колтушском шоссе возле дома № 95. В результате столкновения двое и взрослых и четырехлетний ребенок пострадали. Сейчас все они находятся в больнице.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД перекроют две полосы движения до конца мая.
Фото: Piter.tv
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