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Велосипедист попал под колеса полицейской машины на проспекте Науки
Сегодня, 12:57
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Велосипедист попал под колеса полицейской машины на проспекте Науки

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Пострадавшему не потребовалась медицинская помощь.

Автомобиль ГИБДД прокатил велосипедиста на капоте напротив ТЦ "Академ парк". Об этом сообщил источник 78.ru.

Как утверждает свидетель ДТП, удар был сильным, однако полицейские и владелец велосипеда обошлись без существенных повреждений. Кроме того, экипаж, по словам очевидца, включил спецсигналы только в момент аварии. 

Таким образом, участникам происшествия не потребовалась медпомощь. Один из полицейских подошел к пострадавшему, чтобы предложить ему воду. 

Ранее мы сообщили о том, что движение по полосе Лиговского проспекта закрывали из-за потопа.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, велосипед, дтп, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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