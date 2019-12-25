Велосипедист попал под колеса полицейской машины на проспекте Науки

Пострадавшему не потребовалась медицинская помощь.

Автомобиль ГИБДД прокатил велосипедиста на капоте напротив ТЦ "Академ парк". Об этом сообщил источник 78.ru.

Как утверждает свидетель ДТП, удар был сильным, однако полицейские и владелец велосипеда обошлись без существенных повреждений. Кроме того, экипаж, по словам очевидца, включил спецсигналы только в момент аварии.

Таким образом, участникам происшествия не потребовалась медпомощь. Один из полицейских подошел к пострадавшему, чтобы предложить ему воду.

Ранее мы сообщили о том, что движение по полосе Лиговского проспекта закрывали из-за потопа.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург