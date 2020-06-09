На Луначарского под колёса автомобиля попал 3-летний велосипедист

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 3-летний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти

Вечером 11 сентября у дома 49 по проспекту Луначарского автомобиль Haval под управлением 44-летней женщины при пересечении выделенной велодорожки наехал на трехлетнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В этом году автомобилистка привлекалась к административной отвесности за нарушение ПДД более 10 раз.

Также на проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика.

Фото: МВД