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В Тосно в аварии с бензовозом пострадали 3 человека
Сегодня, 15:33
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В Тосно в аварии с бензовозом пострадали 3 человека

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Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно передала пострадавших сотрудникам скорой помощи и провела отключение АКБ автомобилей.

В Тосно произошло ДТП с участием бензовоза и легковушки. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров в легковом автомобиле. Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно передала пострадавших сотрудникам скорой помощи и провела отключение АКБ автомобилей.

Разлива топлива удалось избежать.

В Кингисеппском районе 8 апреля произошло смертельное ДТП.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: бензовоз, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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