В Тосно в аварии с бензовозом пострадали 3 человека

В Тосно произошло ДТП с участием бензовоза и легковушки. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров в легковом автомобиле. Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно передала пострадавших сотрудникам скорой помощи и провела отключение АКБ автомобилей.
Разлива топлива удалось избежать.
В Кингисеппском районе 8 апреля произошло смертельное ДТП.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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