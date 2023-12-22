В Тосно в аварии с бензовозом пострадали 3 человека

Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно передала пострадавших сотрудникам скорой помощи и провела отключение АКБ автомобилей.

В Тосно произошло ДТП с участием бензовоза и легковушки. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров в легковом автомобиле. Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно передала пострадавших сотрудникам скорой помощи и провела отключение АКБ автомобилей.

Разлива топлива удалось избежать.

В Кингисеппском районе 8 апреля произошло смертельное ДТП.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО