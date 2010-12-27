ДТП в центре Петербурга: пострадали три маленьких девочки

Погибших в аварии нет.

На улице Профессора Попова около дома №16, приблизительно в 00:30 часов в ночь со среды на четверг, произошло ДТП. Автомобиль Ford, за рулём которого находилась женщина 1983 года рождения, столкнулся с родственным транспортным средством Ford. Им управлял мужчина 1989 года рождения. От столкновения Ford выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volvo. За рулём транспортного средства находился мужчина 1976 года рождения. Об этом сообщает отдел Пропаганды УГИБДД.

В результате столкновения травмы средней тяжести получили три девочки 2006, 2009 и 2012 года рождения, а также женщина 1976 года рождения, находившиеся в Volvo. На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь, пострадавшим оказана помощь.

По данному делу проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на КАДе произошла авария, в которой пострадали только фрукты.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"