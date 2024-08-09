На трассе под Кингисеппом столкнулись грузовик и рейсовый автобус

В аварии пострадали три пассажира.

На трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области в субботу, 1 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Автобус № 67, следовавший по маршруту Кингисепп — Велькота, на 113-м километре трассы столкнулся с фурой, двигавшейся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса. На месте происшествия работала бригада скорой помощи. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что после ДТП петербургского водителя автобуса отправили за решётку на два месяца.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"