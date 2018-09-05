ДТП в Красногвардейском районе спровоцировало большую пробку

Известно также, что в аварии пострадал человек.

В Красногвардейском районе Петербурга в аварии пострадали четыре автомобиля. Один из участников ДТП получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Нашему корреспонденту удалось заснять на видео последствия инцидента. Известно, что авария на пересечении Гранитной улицы и Малоохтинского проспекта спровоцировало пробку. По мнению очевидцев, удар был "страшный". Машины разбросало на проезжей части. Одна из иномарок развернулась на 180 градусов. Ее также выкинуло на встречную полосу движения и оторвало бампер.

Больше всего досталось машине отечественного автопрома - "Ладе Калине". Ее задняя часть корпуса вмята в салон. У остальных повреждены кузова. Одна из них является машиной каршеринга.

Из транспортного средства забрали одного человека. Сейчас он госпитализирован. Известно, что до приезда медиков жертва сидела на проезжей части. На данный момент в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал о том, что после транспортной реформы с улиц Петербурга могут исчезнуть 278 коммерческих маршрутов.

Фото и видео: Piter.tv

