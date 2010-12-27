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После транспортной реформы с улиц Петербурга могут исчезнуть 278 коммерческих маршрутов
Сегодня, 22:35
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nadezhda_sib

После транспортной реформы с улиц Петербурга могут исчезнуть 278 коммерческих маршрутов

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Стало известно, какие изменения могут произойти в маршрутах общественного транспорта на ближайшие годы после транспортной реформы. Проект постановления об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями опубликовал комитет по транспорту. 

Согласно реформе городского транспорта, до 2023 в городе на Неве хотят изменить 60 маршрутов. С петербургских улиц планируют убрать маршрутки и заменить их на 97 "социальных" автобусов. 

Всего в конкурсе примут участие 278 существующих муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов. Окончание решение об изменениях примут до конца 2019 года. 

Также ранее появилась информация о том, что власти Петербурга хотят отменить маршруты, связывающие город с Ленобластью. 

Фото: Пассажиравтотранс

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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