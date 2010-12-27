После транспортной реформы с улиц Петербурга могут исчезнуть 278 коммерческих маршрутов

Стало известно, какие изменения могут произойти в маршрутах общественного транспорта на ближайшие годы после транспортной реформы. Проект постановления об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями опубликовал комитет по транспорту.

Согласно реформе городского транспорта, до 2023 в городе на Неве хотят изменить 60 маршрутов. С петербургских улиц планируют убрать маршрутки и заменить их на 97 "социальных" автобусов.

Всего в конкурсе примут участие 278 существующих муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов. Окончание решение об изменениях примут до конца 2019 года.

Также ранее появилась информация о том, что власти Петербурга хотят отменить маршруты, связывающие город с Ленобластью.

Фото: Пассажиравтотранс