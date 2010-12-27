Власти Петербурга хотят отменить маршруты, связывающие город с Ленобластью

Изменения могут вступить в силу с лета 2020 года.

Власти Петербурга намерены отменить не только городские коммерческие маршруты, но и те, которые связывают город с Ленобластью. Изменения могут вступить в силу с лета 2020 года. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на комитет по транспорту Петербурга.

В настоящий момент между городом и областью курсируют как маршрутки, так и социальные автобусы. В общей сложности существует 142 направления. Если вторые Смольный собирается сохранить, то первые в рамках транспортной реформы могут исчезнуть. По предварительным данным, заменять их чиновники ничем не хотят. По их словам, город не в состоянии нести нагрузку еще и по областным маршрутам. Таким образом, некоторые районы Ленобласти могут остаться без связи с городом.

Так, К-530 – это единственный удобный маршрут для жителей микрорайона Котово Поле города Всеволожска. До ж/д станции далеко, а электрички ходят с большими интервалами. Кроме того, хотят убрать К-81, следующий из Новоселья до станции метро "Проспект Ветеранов". Полный список ликвидируемых маршрутов пока отсутствует.

Петербургские власти предлагают коллегам из области восстановить упраздненные маршруты за свой счет. Те не согласны, считая, что принимать решения об отмене того или иного вида транспорта необходимо по договоренности между регионами. На отмену коммерческих маршруток Ленобласть согласия не давала. Уточняется, что лишняя нагрузка на бюджет, который в разы меньше петербургского, региону тоже не нужен.

Известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призывает региональный транспортный блок занять жесткую позицию по этому вопросу. Он уверен, что эта инициатива принадлежит отдельным чиновникам комитета по транспорту Петербурга. С ними можно и нужно спорить.

Ранее мы писали, что жители Кронштадта раскритиковали транспортную реформу.

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