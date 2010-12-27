Жители Кронштадта раскритиковали транспортную реформу

Они заявили, что городской транспорт медленнее маршруток.

Жители Кронштадта раскритиковали новую транспортную реформу. На встрече с представителем комитета по транспорту Денисом Усановым они выразили недовольство заменой маршруток на социальный транспорт.

В частности, горожане заявили, что городской транспорт медленнее маршруток. Они подчеркнули, что в новых низкопольных автобусах, которые хотят пустить на маршруты из Кронштадта в Петербург, сидячих мест в разы меньше, несмотря на то, что они обладают большей вместимостью. Этот нюанс для многих горожан делает дорогу затруднительней.

Чиновник пообещал учесть все претензии и пожелания к работе транспортного движения в Кронштадте.

Ранее мы писали, что "Организатор перевозок" назвал 12 шагов транспортной реформы Петербурга.

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