"Организатор перевозок" назвал 12 шагов транспортной реформы Петербурга

В частности, увеличится частота движения в пиковое время, а пассажиры смогут оплачивать поездку любыми удобными способами.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" опубликовал на своем сайте 12 шагов транспортной реформы Петербурга. В частности, увеличится частота движения в пиковое время, а пассажиры смогут оплачивать поездку любыми удобными способами.

Транспортная реформа Петербурга

1. Негосударственных перевозчиков обяжут переводить деньги за проезд не частникам, а в бюджет города. Кроме того, они должны будут заключить договоры на качественную и безопасную перевозку пассажиров.

2. Город заключит договоры только с теми перевозчиками, которые приобретут низкопольные автобусы.

3. Частные перевозчики вместе с ведущими банками должны будут потратить на закупку новых транспортных средств более 20 млрд рублей.

4. Увеличится частота движения в час пик. Автобусы должны будут двигаться с такими же интервалами, как поезда в метрополитене.

5. За любое нарушение перевозчик должен будет заплатить штраф от 100 тысяч рублей.

6. Во всех транспортных средствах пассажиры смогут оплачивать поездку любыми удобными способами.

7. Появятся новые тарифы на проезд, которые позволят передвигаться по городу на любых видах транспорта в течение 90 минут по цене, незначительно превышающей цену одной поездки. В городе снизится стоимость месячного проездного билета.

8. Петербуржцы смогут выбрать единый цвет окраски городского транспорта.

9. Появится более понятная нумерация маршрутов.

10. Об изменениях в работе общественного транспорта горожане будут узнавать в онлайн-режиме. Их будут информировать о том, как добраться до того или иного места назначения за короткое время и по меньшей цене.

11. Более пяти тысяч остановок станут комфортнее, информативнее, тысячу из них оснастят "умными" сервисами.

12. Каркас привычной для горожан маршрутной сети останется неизменным.

Ранее мы писали, что матч "Зенит-Рубин" ограничит движение в Петербурге.

Фото: pixabay.com