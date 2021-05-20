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На перекрёстке проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова произошло ДТП с участием легковушки и такси

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Информация о пострадавших не поступала.

В Петербурге на перекрёстке проспекте Стачек и улицы Маршала Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и такси. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 20 мая. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как авария произошла в момент поворота белой машины налево. Когда автомобиль сервиса заказа такси "Ситимобил" следовал прямо. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в апреле более 400 петербуржцев пострадали в ДТП. 

Видео: Piter.tv 

 

Теги: дтп, перекресток, проспект стачек, улица маршала казакова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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