На перекрёстке проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова произошло ДТП с участием легковушки и такси

Информация о пострадавших не поступала.

В Петербурге на перекрёстке проспекте Стачек и улицы Маршала Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и такси. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 20 мая.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как авария произошла в момент поворота белой машины налево. Когда автомобиль сервиса заказа такси "Ситимобил" следовал прямо.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в апреле более 400 петербуржцев пострадали в ДТП.

Видео: Piter.tv