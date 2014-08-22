В апреле более 400 петербуржцев пострадали в ДТП

Отмечается, что 80% происшествий произошли из-за нарушений водителями правил дорожного движения.

В Петербурге свыше 400 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в апреле этого года. Согласно данным ГИБДД, за месяц произошло 365 аварий с пострадавшими, из них 7 человек погибли и ещё 409 граждан были ранены. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

В этом году количество пострадавших в результате ДТП выросло. Так, в апреле прошлого года произошло 235 аварий с пострадавшими, из них 13 человек погибли и ещё 269 петербуржцев были ранены.

Отмечается, что 80% происшествий произошли из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Напомним, что в апреле петербургские камеры зафиксировали почти 400 тыс. нарушений ПДД. На сегодняшний день в Петербурге установлены 320 стационарных, мобильных и передвижных камер фотовидеофиксации.

С середины мая превышения скорости на городских дорогах фиксируют 20 новых передвижных комплексов, которыми управляют сотрудники Городского мониторингового центра. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

С адресами работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра или на сайте ГИБДД РФ.

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Фото: Piter.tv