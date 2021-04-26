В массовом ДТП в Центральном районе пострадали два человека

Машина влетела в припаркованные авто.

Вечером 25 апреля на пересечении 8-й Советской улицы и Дегтярной произошло столкновение четырех автомобилей. По предварительным данным от источника Piter.TV, в аварии пострадали два человека.

Инцидент произошел около 22 часов. Участниками ДТП стали "Хендэ", "Форд", "Субару", "Мазда". Также под колеса попала пешеход. Девушку 2000-го года рождения госпитализировали в Мариинскую больницу. Также помощь медиков понадобилась водителю "Форда" 1996-го года рождения. Его доставили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

На кадрах видно, что легковушка врезалась в припаркованные машины. В этот момент девушка шла по тротуару.

Видео: Piter.TV