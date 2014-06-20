В Бокситогорском районе столкнулись пикап и грузовик. Пострадали трое

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло серьёзное ДТП с участием пикапа и грузовика. В результате аварии пострадали трое человек.
Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Леноблпожспас", столкновение произошло накануне вечером на трассе А-114 Вологда – Новая Ладога вблизи деревни Красная Речка. В ДТП участвовали Mitsubishi L200 и грузовик марки MAN.
Пострадавших доставили в городскую больницу Пикалёво. Прибывшим на место пожарным не пришлось вмешиваться, их помощь не понадобилась.
Ранее мы сообщили о том, что BMW горел на Хошимина.
Фото: Piter.TV
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