В Бокситогорском районе столкнулись пикап и грузовик. Пострадали трое

Столкновение произошло накануне вечером на трассе А-114 Вологда – Новая Ладога вблизи деревни Красная Речка. В

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло серьёзное ДТП с участием пикапа и грузовика. В результате аварии пострадали трое человек.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Леноблпожспас", столкновение произошло накануне вечером на трассе А-114 Вологда – Новая Ладога вблизи деревни Красная Речка. В ДТП участвовали Mitsubishi L200 и грузовик марки MAN.

Пострадавших доставили в городскую больницу Пикалёво. Прибывшим на место пожарным не пришлось вмешиваться, их помощь не понадобилась.

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Фото: Piter.TV