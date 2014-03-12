BMW горел на Хошимина

В ночь на среду, 20 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Сообщение о возгорании поступило в 02:00 по адресу: улица Хошимина, дом 1. Огонь охватил моторный отсек автомобиля марки BMW.
Для ликвидации пожара были задействованы десять спасателей на двух специализированных машинах. К 02:47 огонь был полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы сообщили о том, что в Буграх горели три автомобиля.
Фото: Piter.TV
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