Пять машин столкнулись у "Мега-Дыбенко"

Об этом сообщил водитель, который проезжал около места происшествия.

Массовое ДТП из пяти машин произошло у въезда в "Мега-Дыбенко". Об этом в 16 часов 12-го июня сообщил петербуржец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили расположились в правой полосе и, как отметил очевидец, мешают въехать на территорию торгового центра. Пробка по данным сервиса "Яндекс. Пробки" образовалась еще в 15.30. Средняя скорость движения - 7 км/час.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стала известна стоимость проезда по трассе М-11.

Фото: vk.com/spb_today