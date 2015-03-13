Такси-перевертыш собрало пробку на проспекте Стачек

Двухкилометровый затор образовался из-за перекрытия одной из полос.

В пятницу, 14 октября, у дома №42 по Старо-Петергофскому проспекту произошла авария: такси перевернулось на бок и заняло одну полосу, затруднив движение другим автомобилям. Об этом сообщили свидетели ДТП в соцсетях.

На проспекте Стачек вскоре образовалась пробка протяжённостью около 1,7 км. Также автомобили плотно стоят на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

Данных о пострадавших в результате аварии не поступало.

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