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Такси-перевертыш собрало пробку на проспекте Стачек
Сегодня, 10:39
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Такси-перевертыш собрало пробку на проспекте Стачек

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Двухкилометровый затор образовался из-за перекрытия одной из полос.

В пятницу, 14 октября, у дома №42 по Старо-Петергофскому проспекту произошла авария: такси перевернулось на бок и заняло одну полосу, затруднив  движение другим автомобилям. Об этом сообщили свидетели ДТП в соцсетях.

На проспекте Стачек вскоре образовалась пробка протяжённостью около 1,7 км. Также автомобили плотно стоят на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

Данных о пострадавших в результате аварии не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе на Невском проспекте и попал на видео

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, кад, проспект стачек, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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