Подростки на скутере попали в ДТП в Тихвине

Вечером вторника, 1 июня, в проезде имени Моисеенко в Тихвине опрокинулся скутер Honda Dio. Об этом стало известно Piter.TV.
Транспортным средством управлял подросток 2007 года рождения. Он не справился с управлением и был госпитализирован в состоянии лёгкой степени тяжести с различными травмами. Пассажира скутера доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Проверку по факту ДТП проводит ОД ОГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району.
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Фото: Pxhere
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