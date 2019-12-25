Подростки на скутере попали в ДТП в Тихвине

Юноша, управлявший транспортным средством, не справился с управлением.

Вечером вторника, 1 июня, в проезде имени Моисеенко в Тихвине опрокинулся скутер Honda Dio. Об этом стало известно Piter.TV.

Транспортным средством управлял подросток 2007 года рождения. Он не справился с управлением и был госпитализирован в состоянии лёгкой степени тяжести с различными травмами. Пассажира скутера доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту ДТП проводит ОД ОГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району.

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Фото: Pxhere