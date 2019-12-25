Водитель BMW сбил двухлетнюю девочку в Симагино

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 11 июня, в посёлке Симагино Выборгского района Ленобласти произошло ДТП с двухлетним ребёнком. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось выяснить, 39-летний водитель BMW-Х6 при движении вперед не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на девочку 2020 года рождения.

В результате пострадавшую госпитализировали с ушибами, ссадинами, закрытым переломом левой подвздошной кости в тяжёлом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Бокситогорском районе в ДТП пострадали пять человек.

Фото: Piter.TV