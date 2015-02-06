Школьник на велосипеде попал в ДТП с Kia в Приморском районе

Мальчик был госпитализирован с ушибом левой голени, ссадиной левого голеностопа, в состоянии средней тяжести.

Вечером в четверг, 12 октября, на улице Репищева произошла авария, в результате которой был госпитализирован школьник. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 28-летний водитель Kia двигался от улицы Маршала Новикова в сторону Серебристого бульвара. Во время поворота на улицу Репищева в сторону Вербной улицы, в зоне пешеходного перехода иномарка наехала на 12-летнего шестиклассника, пересекающего дорогу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда.

В результате мальчик был госпитализирован с ушибом левой голени, ссадиной левого голеностопа, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что пожарная автовышка насмерть сбила пожилого мужчину на Дунайском.

Фото: Piter.TV